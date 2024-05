PALLACANESTRO Basket: Andrea Valli è il nuovo presidente della VL Pesaro

Basket: Andrea Valli è il nuovo presidente della VL Pesaro.

Si è riunita ieri l'assemblea del Consorzio Pesaro Basket, guidato dal Presidente Franco Arceci. L'assemblea ha preso atto delle dimissioni di quattro componenti del Consiglio di amministrazione, Ario Costa, Luciano Amadori, Fabrizio Malerba e Andrea Rombaldoni e ha provveduto a nominare i nuovi membri del CdA. Entrano, con voto unanime della società, Tommaso Bertini, Roberto Rovere e Andrea Valli, oltre ai riconfermati Franco Arceci e Nicola Dolci.

L'assemblea ha anche nominato Andrea Valli nuovo presidente della Victoria Libertas Pesaro. "Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con tutti voi - ha dichiarato Valli - per riportare la nostra squadra nella serie che le compete per storia, tradizione e passione di una intera città, e cioè la Serie A1."

