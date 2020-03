Basket, Brescia lascia partire gli "americani"

Anche gli americani della Germani Basket Brescia lasciano l'Italia e tornano a casa per via della pandemia del Coronavirus. Lo ha annunciato il club lombardo con un comunicato: "Considerata la sospensione del campionato almeno fino al prossimo 3 aprile e valutati gli sviluppi della situazione legata al contagio del virus Covid-19 - è scritto nella nota -, Germani Basket Brescia comunica di aver concesso ai giocatori statunitensi che fanno parte del proprio roster la facoltà di rientrare temporaneamente in patria per restare vicini alle famiglie.



