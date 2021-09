BASKET SAN MARINO Basket: buon esordio per il campionato sammarinese

Basket: buon esordio per il campionato sammarinese.

Inizio scoppiettante per il Campionato Sammarinese. Nei primi due match a spuntarla sono Titans Under 19 e Basket 2000. La squadra di coach Porcarelli ha battuto il Ciu Ciu Team per 62-53, mentre quella di coach Paccagnella ha avuto la meglio in maniera netta sui DUCKS per 83-50.

