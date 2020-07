Basket: Christopher Dini è il primo colpo dei Titans

Un’aggiunta di grande valore dopo le importantissime conferme di Raschi, Saponi e Macina. Si tratta di Christopher Dini, che da è ufficialmente parte dei Titans e va ad arricchire un roster che sta prendendo sempre più forma. Dini è un classe ’96 cresciuto nel settore giovanile IBR/Angels, con un’apparizione anche alle Finali Nazionali Under 15 nel 2011. Di ruolo è un numero 4, ma all'occorrenza può ben ricoprire anche il ruolo di 5 tattico. Debutta da senior a Santarcangelo quando non è ancora maggiorenne vincendo la D ed è autore di buonissimi campionati di lì in avanti. Nelle ultime tre stagioni è in C Silver con gli Angels (2017-2018), poi in C Gold con Rinascita Basket Rimini (2018-2019) e infine in C Silver con la Santarcangiolese (2019-2020).