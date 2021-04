Il giudice sportivo ha omologato il risultato del campo della partita tra Fortitudo Bologna e Carpegna Prosciutto Pesaro. Nel comunicato si legge che è stata "respinta l'istanza ex art. 94 R.G. perché nei Protocolli COVID federali non è prevista alcuna previsione specifica in materia di omologazione delle gare in caso di violazione degli stessi".