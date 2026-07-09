SERIE A2 Basket: De Nicolao firma con la VL Pesaro Accordo biennale tra il playmaker veneto e la VL Pesaro

Basket: De Nicolao firma con la VL Pesaro.

Colpo di mercato importante per la VL Pesaro, che firma con un contratto biennale Andrea De Nicolao. L'esperto playmaker arriva nelle Marche dopo essere stato protagonista nel 2024 della promozione in Serie A di Cantù, per cui ha giocato anche nella scorsa stagione.

Andrea De Nicolao, playmaker classe 1991 di 185 cm, esordisce in Serie A già nel 2009 con la maglia di Treviso. Poi nel 2012 approda a Varese, prima di scendere in A2 con Verona nel 2014 dove vince la Coppa Italia di categoria. L'anno successivo ritorna in Serie A con la Pallacanestro Reggiana, dove conquista Supercoppa italiana e raggiunge una storica finale scudetto. Nel 2017 il playmaker veneto è stato per 7 anni protagonista del lungo ciclo vincente della Reyer Venezia, con la quale ha conquistato lo scudetto nel 2019 e la Coppa Italia nell'anno successivo. Sempre a Venezia conquista anche la FIBA Europe Cup nel 2018. Nel 2024 lascia Venezia per andare a Cantù in Serie A2, dove è uno dei principali protagonisti della promozione in Serie A.

Nicola Egidio, Direttore Sportivo della VL Pesaro, ha dichiarato che il playmaker veneto porterà in dote "Mentalità, esperienza e leadership". L'accordo biennale che lega la VL Pesaro prevede, per entrambe le parti, una possibilità di uscita al termine della prossima stagione.

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