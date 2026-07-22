Basket, esperienza e gioventù per Pesaro: ecco De Vico e Sissoko

Doppio colpo ravvicinato per la VL Pesaro, che pesca esperienza e gioventù nel giro di due giorni. Niccolò De Vico, classe 1994, è una nuova ala del club marchigiano, mentre il maliano di formazione italiana Cheick Yaya Sissoko, 19 anni, porta altezza e fisico sotto canestro.

Cresciuto nel settore giovanile di Biella, De Vico è un veterano della Serie A2, in cui milita stabilmente dal 2021, dopo aver giocato nel massimo campionato con Reggiana (raggiungendo anche una finale di Eurocup), Cremona e Varese. In cadetteria ha raggiunto due finali promozione con Torino, prima di spostarsi a Brindisi e infine alla Fortitudo Bologna. De Vico viene da una stagione non semplice, con 11.8 minuti sul parquet e 4.3 punti di media dal rientro in campo, avvenuto il 5 dicembre scorso, dopo un brutto infortunio subito al ginocchio: arriva a Pesaro in cerca di riscatto, come la VL stessa, delusa dal finale di annata. Con i biancorossi ha firmato un biennale, che prevede un'opzione di uscita a favore del club nel giugno 2027.

Sarà un debutto tra i grandi quello di Sissoko, che finora si era spinto al massimo fino alla Serie B nazionale, tra BluOrobica Bergamo e Tav Treviglio. Alto 211 centimetri, capace di giocare anche come ala grande, si dividerà tra prima squadra e settore giovanile, con un contratto - il primo da professionista - lungo tre anni, che prevede una clausola di uscita a favore della VL nel giugno 2008.







