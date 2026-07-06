EUROPEI UNDER 16 Basket, Europei under 16: San Marino cede anche al Kosovo I balcanici vincono 133-53 nel 2° incontro della Divisione C. Giovedì si chiude con Andorra

Basket, Europei under 16: San Marino cede anche al Kosovo.

Il Kosovo va in tripla cifra per punti e batte San Marino 133 a 53 nella seconda giornata degli Europei Under 16 di basket, Divisione C, in corso in Armenia. I balcanici scavano subito il solco rispetto ai titani, chiudendo avanti il primo quarto avanti di 21 punti e arrivando all'intervallo lungo con 28 di vantaggio. Poi, il divario si amplia ancora. Per San Marino è la seconda sconfitta, dopo quella all'esordio contro l'Albania. Giovedì l'ultima gara del girone, alle 14.30, contro Andorra.

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