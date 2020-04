STOP Basket: Europeo Under 18 Division C annullato Non si disputerà il torneo che si sarebbe tenuto sul Titano dal 28 luglio al 5 agosto

Con un comunicato inviato a tutte le Federazioni la FIBA annulla tutte le competizioni estive giovanili. Non si disputerà l'Europeo di Basket Under 18 Division C che San Marino avrebbe ospitato dal 28 luglio al 5 agosto 2020.



