3 CONTRO 3 Basket: Grande successo per la 4ª edizione del Three Kings Classic

La quarta edizione del three kings classic ha richiamato tante persone al Parco Ausa. 14 squadre partecipanti al torneo tre contro tre, record della manifestazione, oltre a tanti giocatori che si sono cimentati nella serata finale nella gara da tre punti e nel torneo di uno contro uno. Ottima risposta anche da parte del pubblico, con tante persone presenti intrattenute dai dj set e dalle esibizioni che si sono susseguiti nel corso dei tre giorni dell'evento, oltre che dal buon cibo presente in abbondanza. Grande soddisfazione da parte della cooperativa “Il Macello”, organizzatrice dell'evento, che ora spera che sulla scia di questa esperienza positiva il playground del parco Ausa possa essere rinnovato.

Nel video l'intervista a Francesco Giardi, Presidente della cooperativa culturale "Il Macello"

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