EUROPEI U18 Basket: i Titani si arrendono allo strapotere di Andorra San marino esce a testa alta da un match il cui risultato sembrava già scritto

Dire San Marino-Andorra è un po' come dire Davide contro Golia. La forza, la tecnica e la prestanza fisica si scontrano con il coraggio, la grinta e la forse ancora poca esperienza dei Titani che cedono il passo agli ospiti, lottando però fino all'ultima sirena. Il match si chiude con il punteggio di 73-61 per gli avversari ma San Marino non molla e fa sognare nell'ultimo quarto, con il centro di Guiducci e i liberi di Lettoli si riportano i Titani -9 a 3 minuti dalla fine.

Non bastano i temerari coast to coast di Renzi, che prova fino all'ultimo a sbloccare il risultato sfondando il muro della difesa avversaria, dopo aver giocato comunque una partita straordinaria che gli è valsa 18 punti personali e il titolo di MVP tra le fila dei Titani. Andorra secondo parziale imposta una fuga che le regala quel +15 impossibile da aggiustare per San Marino, trascinata da Lopez che dall'alto dei suoi 198 cm mette a referto 23 punti a fine gara. Sentiamo le parole di Lorenzo Lettoli, uno dei migliori Titani in campo.

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Lettoli

