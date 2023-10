Basket. I Titans cadono all’overtime con Gualdo: 79-83

Al Multieventi è punto a punto da principio a fine e anche oltre, perché ci vuole il supplementare per sancire la prima sconfitta in campionato della Pallacanestro Titano. Dal successo di Todi dell'esordio alla sconfitta casalinga con Gualdo che dopo il 70 pari del 40° nei 5' extra fa meglio dei biancazzurri e la spunta 83-79, sbloccando la sua classifica. Per i Titans 20 di Gamberini e 18 di Fusco, oltre ai 23 cumulati da Macina e Felici; negli umbri spiccano Uranga e Rossi – 24 e 20 punti e decisivi nel supplementare – e altri 28 del duo Vukobrat-Monacelli.

La partita vive di mini-strappi: al +5 ospite del via segue il parzialone di Fusco che al primo riposo ribalta la forbice, e al rientro, con Macina a far fuoco dall'arco, è +8 Titans. Sarà il massimo distacco della gara, che con la ripresa vede il Gualdo prendere il comando delle operazioni, senza però riuscire nell'allungo. All'ultimo intervallo è +1 ospite e quando si riparte la scena va ai cannonieri: Gamberini e Fusco imbastiscono il +6 Titano e, nonostante gli sforzi di Uranga e Rossi, a 48” dalla fine è ancora +5. Gualdo rischia di sbandare ma ancora una volta ci pensa Rossi: accorcio immediato da fuori e poi, dopo la persa sammarinese, perfetta gita in lunetta del 70 pari.

Nei 7” rimasti i biancazzurri non trovano altro ed è supplementare, di nuovo a trazione umbra ma ancora senza fughe. Si decide in volata: sul +1 a 47” dalla sirena, Gualdo si brucia tutti i 24” a disposizione, nel possesso del possibile sorpasso però i Titans perdono palla e, in quel che resta, il 3/4 ai liberi dei soliti Rossi e Uranga vale il primo successo del Gualdo e il primo ko di San Marino.

