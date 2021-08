Basket: il 9/10 ottobre il via del Campionato dei Titans

Un mese dopo la vittoria della Pallacanestro Titano nella Coppa del Centenario è già tempo di guardare alla nuova stagione. Nello specifico la C Silver Umbria-Marche vedrà i Titans ai blocchi di partenza inseriti nel gruppo A con: Montemarciano, Valle del Metauro, Giovane Pesaro, Loreto Pesaro, Acqualagna, Aurora Jesi, Urbania. La regular season inizierà nel week-end del 9/10 ottobre con le 16 squadre divise in due gironi. La formula prevede il tradizionale girone di andata e ritorno, con conclusione a fine gennaio 2022, per poi iniziare la fase a orologio con altre otto gare da giocare fino al 10 aprile. Le squadre piazzate in posizione dispari di ogni girone, sfideranno quelle in posizioni pari dell'altro girone sempre in gare di in andata e ritorno. La classifica finale sarà data dalla somma dei punti delle due fasi per determinare una graduatoria unica. Le prime otto squadre si qualificheranno per i play off in due turni al meglio delle cinque partite. Le due vincitrici saranno promosse in C gold. Previsti anche i play out per le squadre piazzate dalla 13' alla 16' posizione, con una retrocessione. E' prevista anche la Coppa del Centenario con le 16 squadre divise in quattro gironi da quattro. Partite di sola andata, le prime accederanno alla Final Four. Inizio previsto per il 25-26 settembre.