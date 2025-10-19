Basket: il derby va a Santarcangelo: Titans ko 71-65

Dopo una partita giocata quasi sempre punto a punto – e chiusa anche in vantaggio all'intervallo – la Pallacanestro Titano cade nel derby contro Santarcangelo. Termina 71-65 in favore dei romagnoli con ben 4 giocatori in doppia cifra: Macaru 15, Ronci 14, Saltykov 13 e Vandi 12. Ai Titans di coach Rossini non bastano le super prestazioni di Ugolini e Fusco che chiuderanno rispettivamente con 29 e 18 punti. È il primo ko stagionale per il quintetto sammarinese nella Serie C unica.







