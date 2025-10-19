TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:25 San Marino Song Contest: il 7 marzo la finalissima 09:58 RTV: il Dg Roberto Sergio replica a L'Informazione, "Nessuna bufera in RAI" 09:48 Vertice di pace in bilico: Trump frena sull’incontro con Putin, Orban rilancia da Budapest 00:03 Tre Fiori, Tre Penne e Libertas ai quarti di finale
  1. Home
  2. News sport
  3. Basket

Basket: il derby va a Santarcangelo: Titans ko 71-65

19 ott 2025
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Dopo una partita giocata quasi sempre punto a punto – e chiusa anche in vantaggio all'intervallo – la Pallacanestro Titano cade nel derby contro Santarcangelo. Termina 71-65 in favore dei romagnoli con ben 4 giocatori in doppia cifra: Macaru 15, Ronci 14, Saltykov 13 e Vandi 12. Ai Titans di coach Rossini non bastano le super prestazioni di Ugolini e Fusco che chiuderanno rispettivamente con 29 e 18 punti. È il primo ko stagionale per il quintetto sammarinese nella Serie C unica.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Basket