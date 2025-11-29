MEMORIAL MARTIN MANCINI Basket in carrozzina, Cantù e Porto Torres si giocano la Supercoppa - Memorial Mancini Domenica, alle 10.30, il Multieventi ospiterà la 19^ edizione del Memorial, che dal 2024 riguarda gli atleti senior

Il basket in carrozzina assegna il primo trofeo della stagione e lo farà a San Marino, rispettando una tradizione lunga 19 anni, ma che dal 2024 non riguarda più la pallacanestro giovanile, bensì quella degli adulti. Domenica, al Multieventi, si giocherà la 24^ Supercoppa italiana, intitolata al sammarinese Martin Mancini e organizzata dall'associazione omonima, dedicata alla sua memoria.

Il passaggio del Memorial al basket in carrozzina per adulti non ha cambiato ciò che si è visto in campo perché, così come era successo con la Supercoppa giovanile, anche a livello senior a vincere è stata la Briantea84 Cantù, nello scorso ottobre, contro Santo Stefano. Dal 2012 i lombardi dominano il panorama italiano, avendo ottenuto nove scudetti, sette Coppe Italia e altrettante Supercoppe nelle ultime 12 stagioni, e pure domenica saranno in campo al Multieventi, da campioni nazionali.

Cambia, però, l'avversario, che questa volta sarà la Asinara Waves E-Ambiente di Porto Torres. I sardi hanno ottenuto lo scorso anno il primo trofeo nazionale della propria storia, la Coppa Italia, al termine di un duopolio creato con Cantù, lungo tutta la stagione, e cercheranno il secondo trionfo. Al Multieventi si annuncia perciò un'altra finale tirata e spettacolare tra le due squadre. Palla a due alle 10.30.

