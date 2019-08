Basket in lutto: l'ex giocatore della Scavolini muore in un frontale auto contro tir

Il basket pesarese piange la morte di Gianluca Del Monte, vittima di un incidente mortale avvenuto ieri sulla Sp 3 Fogliense in località Bronzo di Sassocorvaro. La Ford Fiesta guidata dal 61 enne, ex giocatore della Scavolini, commerciante di auto, si è scontrata con un autoarticolato che trasportava fieno diretto a Sassocorvaro. L'urto non gli ha lasciato scampo. Del Monte è morto sul colpo.

Gianluca aveva fatto parte di una delle generazioni d’oro del basket pesarese, partendo dal settore giovanile e arrivando alla prima squadra. Era la stagione 74/75 e l’allora Victoria Libertas era sponsorizzata MaxMobili.