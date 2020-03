SERIE A Basket: la Carpegna Prosciutto Pesaro sfida Treviso a porte chiuse La Vuelle torna a giocare a distanza di un mese. Avversario la De' Longhi Treviso in una Vitrifrigo Arena vietata ai tifosi per l'emergenza Coronavirus. Palla a due alle 17.30.

Un mese, tanto è passato dall'ultimo impegno della Carpegna Prosciutto in campionato. Allora fu una batosta contro Brindisi (103-77), domani la VL Pesaro torna sul parquet di casa per sfidare la De' Longhi Treviso in un'atmosfera surreale con la Vitrifrigo Arena vuota come da decreto del governo che vieta le manifestazioni sportive aperte al pubblico fino al 3 aprile. Match rigorosamente a porte chiuse per una squadra in difficoltà: una sola vittoria e ben 19 sconfitte. E Treviso non è tra le migliori da affrontare in questo momento. Fatta eccezione per il ko nel derby con la Reyer Venezia, i ragazzi allenati da coach Massimiliano Menetti avevano conquistato due successi consecutivi contro Fortitudo Bologna e Pistoia, fondamentali per la corsa alla salvezza. Giancarlo Sacco, nella conferenza pre-partita, la presenta così: “Treviso è una squadra completa in tutti i ruoli, dovremo difendere in maniera energica per giocarci le nostre carte”.

VL che non potrà fare più affidamento su Chapman e Barford, top-scorer nella partita di andata rispettivamente con 30 e 20 punti. “Non avremo più loro” - continua Sacco - “ma siamo al completo e senza problemi, con voglia di giocare una partita ufficiale”. Un solo centro a disposizione, Totè, con Miaschi e Drell chiamati a prendersi maggiori responsabilità così come Troy Williams a cui il coach di Pesaro ha chiesto di essere più “uomo squadra, soprattutto in attacco”.

Palla a due alle ore 17.30 con i tifosi della VL che – come detto - non potranno entrare nel palazzetto. Stesso discorso anche per le gare contro Roma del 15 marzo e del 22 con Brescia. “Ci mancherà l'apporto del nostro pubblico” - chiude Sacco - “ci tenevamo a regalare la prima gioia casalinga, ora invece saremo costretti a provarci a distanza”. Chiudere in bellezza la stagione: l'obiettivo della Carpegna Prosciutto è già fissato.



