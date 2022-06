SERIE C SILVER Basket: la gioia di Montemarciano nelle parole di Andrea Maggiotto e il presidente Simoncioni La Pallacanestro Titano non sfrutta il fattore campo e dice addio ai sogni di promozione

Il quintetto marchigiano ha sbancato il Multieventi vincendo gara 5 della finale play-off con il punteggio di 69 a 60. Un successo che per Montemarciano vale la promozione in serie C Gold.

Nel video le interviste a Andrea Maggiotto e Samuele Simoncioni



