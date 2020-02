Basket: la Tiss'You Care batte anche Montemarciano (77-66) Sesta vittoria di fila, l'undicesima nelle ultime dodici gare per i Titans che agganciano il secondo posto.

La sfida del Multieventi si apre nel ricordo di Kobe Bryant, conferma di come il giocatore dei Lakers sia stato leggenda a livello mondiale.

Continua l'ottimo momento della Tiss'You Care. La squadra di coach Massimo Padovano infila la sesta vittoria di fila, l'undicesima nelle ultime dodici gare. Una striscia di risultati positiva che permette ai Titani di agganciare proprio Montemarciano al secondo posto in classifica. I biancoazzurri s'impongono 77-66 proponendo una bella prova anche sul piano qualitativo. Nel primo quarto, l'allungo dei Titani arriva dopo 4 minuti e vale il +7 San Marino. La squadra di Padovano allunga fino al 26-10 contro un Montemarciano che trova in chiusura di quarto un break di 5 punti che vale il -11. Nel secondo quarto la Tiss' You Care gioca alla grande. Palmieri mette una tripla, Sorbini un bel gioco da tre punti e con Saponi e Raschi il punteggio dice 37-18 San Marino. Prima dell'intervallo lungo Montemarciano approfitta dell'unico vero black-out dei sammarinesi per recuperare quasi tutto lo svantaggio. Un break da 15-0 che riporta gli ospiti in piena partita con Tagnani che mette la tripla del -2. Alla pausa il punteggio è 44-40 per i Titans. Dagli spogliatoi rientra bene Saponi che permette ai biancoazzurri di provare a scappare di nuovo. Montemarciano trova due triple e il canestro del 52 pari. Tutto da rifare? Non proprio perché la Tiss'You Care va a chiudere il terzo quarto 60-54. A spezzare definitivamente l’equilibrio ci pensano le triple di Palmieri e Macina e un paio di canestri di Raschi che portano San Marino sul 74-61. Montemarciano accorcia fino al -8. Vince San Marino 77-66. MVP è Andrea Raschi che segna 19 punti con 9 rimbalzi e 6 assist. Doppia-doppia per Saponi. Tra gli ospiti 17 punti per Savelli e 13 per Tagnani.

