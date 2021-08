Basket: Malta batte San Marino 96-65

Inizia con una sconfitta per 96-65 l'Europeo dei Piccoli Stati di basket in Irlanda. La squadra di coach Andrea Maghelli subisce la partenza dei maltesi che chiudono il primo quarto sul 31-14. I Titani riescono a recuperare 7 punti prima della sirena di metà tempo. Al ritorno in campo nuovo affondo di Malta con un parziale di 33-16. Nell'ultimo quarto Malta deve controllare alla sirena è 96-65. Tra i Titani da segnalare i 12 punti di Gioele Moretti, mentre Aaron Falzon ne segna 32 punti. Domani i biancoazzurri torneranno in campo contro Andorra.