Basket, Montemarciano allo scadere vince 74-73 con la Titano

Partita di alto livello tra Montemarciano e Pallacanestro Titano che si decide sull'ultimo tiro in favore dei padroni di casa che s'impongono per 74-73. Per la squadra di coach Millina un ko che fa male con i Titans in vantaggio di tre punti a 50 secondi dalla fine. Fusco segna 19 punti, Felici 16 e Frigoli 12.

