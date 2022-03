Basket NCAA, l'italiano Paolo Banchero porta Duke alle Final Four

Per il diciannovenne italiano Paolo Banchero questa doveva essere la stagione della consacrazione nel College Basket a stelle e strisce, per poi volare il prossimo anno in NBA come prima o una delle prime scelte assolute al draft. Ed è esattamente ciò che sta succedendo, perchè contro ogni pronostico i suoi Duke sono arrivati alle finali a 4 di New Orleans e Paolo ha dato un grande contributo.

La squadra dopo le prestazioni iniziali non sembrava accreditata per raggiungere un simile traguardo, ma proprio adesso nel momento cruciale della stagione sta esprimendo tutto il proprio talento. Ed è un grande piacere sottolineare che il giocatore più in vista di questa squadra è un italiano atteso da un radioso futuro in NBA. Nell'ultima partita ha totalizzato sedici punti e sette rimbalzi, mentre in quella precedente è andato ancora meglio. Considerato che il giocatore compirà venti anni a novembre, si può essere soddisfatti di lui, perchè seppure abbia notevoli margini di miglioramento è un lungo molto mobile che non trascura nessun aspetto del gioco.

E' un giocatore moderno e già efficiente e solo il cielo sa dove potrà arrivare. Ha già fatto sapere che si sente orgoglioso di essere italiano e non vede l'ora di indossare la maglia azzurra nelle prossime competizioni FIBA. E i tifosi italiani lo aspetteranno con grande piacere.

Andrea Renzi

