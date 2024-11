Nella sesta giornata del campionato di serie C, la Pallacanestro Titano vince sul parquet della Stamura Ancona con il punteggio di 70-48. Per i biancoazzurri si tratta della quarta vittoria stagionale che permette al quintetto sammarinese di salire nelle parti alte della classifica. Prossimo impegno in casa contro la capolista Forlimpopoli che ha conquistato finora sei vittorie in altrettante partite giocate.