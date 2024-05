Basket: Osimo vince gara3, Titans ko in semifinale

Termina in semifinale il sogno promozione della Pallacanestro Titano. In gara3 dei play-off di Serie C, Osimo si impone con il punteggio di 65-56 vincendo la serie per 2-1. I marchigiani ora se la vedranno in finale contro Recanati, ai Titans non bastano i 16 punti di Gamberini e i 13 di Felici.

Si chiude una stagione comunque positiva per i ragazzi allenati da coach Piero Millina che si fermano a un passo dall'ultimo atto nonostante i numerosi infortuni nella parte decisiva.