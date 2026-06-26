Basket, Pesaro e Rimini si sfideranno in semifinale di Supercoppa Serie A2

Si aprirà con il derby dell'Adriatico la stagione 2026/27 della Dole Rimini e della VL Pesaro. Le due squadre biancorosse si sono qualificate per la Supercoppa LNP della Serie A2 di basket e si affronteranno nella prima delle due semifinali, con la Fortitudo Bologna e Cividale a fronteggiarsi nell'altra.

La RBR ha avuto accesso alla competizione in quanto vincitrice della Coppa Italia di Serie A2, mentre quello di Pesaro al torneo è stato un ingresso "a scalare". Esclusa Verona - promossa in A1 tramite playoff -, con Rimini che aveva anche disputato la finale della post season e con Bologna e Cividale qualificate alla Supercoppa in quanto semifinaliste perdenti, la VL è stata ripescata come squadra con il miglior quoziente vittorie e piazzamento tra quelle che avevano disputato i quarti di finale.

Le semifinali si giocheranno venerdì 18 settembre, la finale domenica 20, in sede ancora da definire. Contestualmente, nello stesso palazzetto, si giocherà la Supercoppa di Serie B nazionale, con Livorno - Orzinuovi e Montecatini - Virtus Roma come accoppiamenti di semifinale.







