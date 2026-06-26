SERIE A2 Basket, Pesaro e Rimini si sfideranno in semifinale di Supercoppa Serie A2 Sarà il derby dell'Adriatico ad aprire la stagione di entrambe, il 18 settembre. Con loro, in corsa per il trofeo Fortitudo Bologna e Cividale

Basket, Pesaro e Rimini si sfideranno in semifinale di Supercoppa Serie A2.

Si aprirà con il derby dell'Adriatico la stagione 2026/27 della Dole Rimini e della VL Pesaro. Le due squadre biancorosse si sono qualificate per la Supercoppa LNP della Serie A2 di basket e si affronteranno nella prima delle due semifinali, con la Fortitudo Bologna e Cividale a fronteggiarsi nell'altra.

La RBR ha avuto accesso alla competizione in quanto vincitrice della Coppa Italia di Serie A2, mentre quello di Pesaro al torneo è stato un ingresso "a scalare". Esclusa Verona - promossa in A1 tramite playoff -, con Rimini che aveva anche disputato la finale della post season e con Bologna e Cividale qualificate alla Supercoppa in quanto semifinaliste perdenti, la VL è stata ripescata come squadra con il miglior quoziente vittorie e piazzamento tra quelle che avevano disputato i quarti di finale.

Le semifinali si giocheranno venerdì 18 settembre, la finale domenica 20, in sede ancora da definire. Contestualmente, nello stesso palazzetto, si giocherà la Supercoppa di Serie B nazionale, con Livorno - Orzinuovi e Montecatini - Virtus Roma come accoppiamenti di semifinale.

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