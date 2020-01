PALLACANESTRO TITANO Basket: Pietro Ugolini alla Robur et Fides Varese in serie B

Pietro Ugolini non è più un giocatore della Tiss’ You Care San Marino. L'ala sammarinese passa alla Robur et Fides Varese nel campionato di serie B.



