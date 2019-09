Basket, presentata la Tiss' You Care San Marino

L'intervista a Massimo Padovano

Oggi la Tiss' You Care San Marino ha presentato la squadra per la Serie C Silver 2019-20. Sarà un roster giovanissimo quello a disposizione di Massimo Padovano, con ben 15 elementi su 19 nati tra il 2001 e il 2002. A loro si aggiungo i confermati Macina e Sorbini e i due colpi del mercato estivo, i veterani Andrea Raschi, a lungo impegnato in A2 con Ravenna, e Alberto Saponi, capitano della RBR Rimini promossa in Serie B.

Una Pallacanestro Titano che, nonostante l'età media molto bassa, non si accontenterà di lottare per la salvezza. Parola del coach Massimo Padovano (intervista nel video)