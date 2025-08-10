Basket RBR, Simioni: "C'è grande entusiasmo", Marini: "Sarà un campionato agguerrito"

Dalla pista di atletica del Romeo Neri è ripartita la stagione 2025/2026 di Rinascita Rimini Basket. La squadra di coach Sandro Dell'Agnello è al lavoro per un campionato competitivo. Non può non essere così dopo quanto fatto vedere nello scorso campionato da RBR.



"C'è grande entusiasmo, - ha detto Alessandro Simioni Centro RRB - ritrovo la maggior parte dei ragazzi che avevo salutato a giugno, più innesti che conoscevo già, o conosciuto grazie agli anni passati. Sicuramente c'è un bel clima e adesso sì, si parte. Sicuramente sarà una un'annata tosta, il livello continua ad alzarsi come avviene da due anni fa. Ormai l'A2 è completamente un altro campionato, secondo me. C'è tanta competitività, giocatori che scendono dalla Serie A per completare i roster di A2. Quindi è un bellissimo campionato. Vedo sicuramente Verona come possibile favorita, insieme anche ad Avellino. Oltre a Scafatti hanno allestito roster di altissimo livello"

Non sarà un campionato semplice per RBR, che parte con obiettivi importanti, come conferma Pierpaolo Marini, miglior giocatore italiano della stagione regolare 2024-2025.

"Di sicuro è un campionato molto agguerrito, forse più dello scorso anno, - ha detto Pierpaolo Marini Guardia RBR - perché ci sono molte squadre che puntano al salto di categoria. Noi dovremmo far valere il fatto che siamo quattro dell'anno scorso, della vecchia squadra, quindi dobbiamo cercare di iniziare bene la stagione. L'obiettivo penso che sia quello di fare meglio dell'anno scorso, quindi lo sapete già. Secondo il mio modestissimo parere al momento ci sono Verona, Scafatti e Brindisi, ma anche Avellino e Bologna hanno allestito due grandissimi roster. Per questo sarà molto dura, sarà importante iniziare bene la stagione e cercare di avere meno cali possibili nell'arco della stagione".







