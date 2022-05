TITANS Basket: Recanati – Titans 77-75

Al fotofinish, a un soffio dal successo. Ma senza ottenerlo. I Titans tornano a mani vuote da Osimo e Recanati resta viva nella serie, che ora è sul 2-1 per Macina e compagni. Finisce 77-75 un match che la Pallacanestro Titano ha avuto in mano almeno un paio di volte: sul +12 nel terzo quarto e soprattutto sul +3 e palla in mano a 20” dalla fine. Poi però, un paio di errori ai liberi e il 3/3 dalla lunetta di Chiorri han mandato la partita in overtime. Lì, sulla parità, decisivo un canestro di Chiorri a 2” dal gong.

