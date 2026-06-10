TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria"
  1. Home
  2. News sport
  3. Basket

Basket, Rimini lotta fino alla fine ma Verona si prende anche gara2

I biancorossi restano in partita fino all'ultimo quarto e impattano sul 69 pari, poi gli scaligeri chiudono sull'84-76. Venerdì gara3 al Flaminio.

10 giu 2026
Basket, Rimini lotta fino alla fine ma Verona si prende anche gara2

La Dole Rimini esce sconfitta anche da gara2 della finale playoff di Serie A2, dopo una partita combattuta fino agli ultimi minuti: davanti a circa 5.000 spettatori, la Tezenis Verona conquista il secondo punto della serie imponendosi per 84-76. I biancorossi hanno tenuto testa agli scaligeri per lunghi tratti dell'incontro, restando sempre in partita e riuscendo a impattare sul 69-69 nell'ultimo quarto. 

La formazione di coach Ramagli conduce ora la serie sul 2-0, con tre opportunità per chiudere i conti. La finale si trasferisce ora al Flaminio con Gara3, dove - venerdì 12 giugno, alle 20.45 - la squadra riminese proverà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per riaprire il confronto. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Basket