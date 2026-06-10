Basket, Rimini lotta fino alla fine ma Verona si prende anche gara2

La Dole Rimini esce sconfitta anche da gara2 della finale playoff di Serie A2, dopo una partita combattuta fino agli ultimi minuti: davanti a circa 5.000 spettatori, la Tezenis Verona conquista il secondo punto della serie imponendosi per 84-76. I biancorossi hanno tenuto testa agli scaligeri per lunghi tratti dell'incontro, restando sempre in partita e riuscendo a impattare sul 69-69 nell'ultimo quarto.
La formazione di coach Ramagli conduce ora la serie sul 2-0, con tre opportunità per chiudere i conti. La finale si trasferisce ora al Flaminio con Gara3, dove - venerdì 12 giugno, alle 20.45 - la squadra riminese proverà a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per riaprire il confronto.