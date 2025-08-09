SERIE A/2 Basket Rimini, Sandro Dell'Agnello: "Campionato difficile, ma bellissimo. Vogliamo essere competitivi" È iniziata la stagione della Dole Basket Rimini.

Al Romeo Neri è iniziata la stagione del Basket Rimini per preparare la nuova stagione in serie A2:

"È sempre entusiasmante il primo giorno di una nuova stagione - ha detto Sandro Dell'Agnello coach di Rimini Basket - perché comunque la voglia di iniziare c'è, ci sono delle facce nuove, c'è tutto da ricostruire o ripartire da quello di buono che avevamo costruito, c'è molta attesa e molto entusiasmo tra di noi sicuramente".

"Come avete visto, gli appassionati tanto seguono il mercato, da due o tre anni girano cifre sempre più alte, arrivano giocatori sempre più importanti, ci sono squadre sempre più attrezzate. Il campionato era già difficile l'anno scorso, lo sarà anche quest'anno, però alla parola difficile possiamo abbinare, secondo me, bellissimo".

"Facciamo presto a trovare sette, otto, nove nomi di squadre che potenzialmente possono arrivare al primo posto. Sarà una bella battaglia e questo sarà avvincente per noi che siamo in campo, ma anche per tutta la gente che ci seguirà. Noi vogliamo cercare di essere competitivi con tutti, ecco questo sì, ci sono molte squadre forti, però noi non ci consideriamo da meno e vogliamo essere assolutamente competitivi all'altezza del valore di questo campionato".

"Io credo che possa essere questa una squadra un pochino più dinamica di quella dell'anno scorso sicuramente da questo punto di vista, dal punto di vista fisico-atletico, poi dopo se la squadra sarà più performante rispetto a quella dell'anno scorso lo scopriremo solo sul campo, al di là che cambia la squadra ma cambiano anche gli avversari. La caratteristica principale è che potremmo essere un pochino più atletici come dicevo all'inizio".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: