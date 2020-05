Basket. riparte l'attività giovanile

La Federazione Sammarinese Pallacanestro comunica la ripresa dell’attività per la giornata di lunedì 25 maggio. Non sarà un rientro normale, come è facile pensare. Rispettando tutte le disposizioni vigenti, saranno attivi i tesserati dalla categoria Esordienti a quella Under 18, dunque dai 12 ai 18 anni. Da lunedì a venerdì, cinque ore di lavoro sul campo esterno di Fonte dell’Ovo, naturalmente con le dovute divisioni di categoria e quelle originate dalle norme di distanziamento sociale e prevenzione.



