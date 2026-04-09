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Basket, San Marino apre i playoff in casa con Santarcangelo

Comincia la post season: i titani ripartono dal quarto posto in regular season. Gara-2 in Romagna il 16 aprile, l'eventuale gara-3 di nuovo al Multieventi

9 apr 2026
Basket, San Marino apre i playoff in casa con Santarcangelo

Comincia dal Multieventi e dalla sfida a Santarcangelo il percorso della Pallacanestro Titano nei playoff della Serie C unica di basket. San Marino riparte dal quarto posto ottenuto al termine di una buona regular season, in cui ha mostrato una buona costanza e soprattutto una grande crescita rispetto allo scorso anno. I romagnoli, quinti, saranno ospiti al Multieventi stasera alle 20.30, in gara-1 dei quarti di finale della Conference marchigiana.

Nella stagione regolare, le squadre si sono prese le rispettive gare casalinghe, gli Angels vincenti per 71-65 all'andata, nel terzo turno, e i titani che hanno risposto con margine molto più ampio al ritorno, vincendo di 27 punti, 97-70. Gara-2 dei playoff si disputerà il 16 aprile, a Santarcangelo, l'eventuale gara-3 sarà domenica 19 al Multieventi, alle 18. Chi vince va in semifinale, ad accedere ai playoff nazionali per la promozione in Serie B interregionale sarà solo la vincente dei playoff di ciascuna conference.




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