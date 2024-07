EUROPEI U18 DIVISION C Basket: San Marino batte la Moldavia e chiude 5ª l'Europeo U18

Basket: San Marino batte la Moldavia e chiude 5ª l'Europeo U18.

San Marino chiude con una bella vittoria contro la Moldavia per 90-82 e conclude al quinto posto finale l'Europeo under 18 divisione C in Albania. La squadra di coach Millina si prende la soddisfazione di chiudere il torneo con due successi contro Gibilterra e Moldavia.



La sfida è equilibrata e nessuna delle due formazioni scappa via, tanto che dopo il primo quarto la Moldavia conduce 24-22. Nel secondo quarto San Marino trova anche il +6, ma all'intervallo lungo il vantaggio sammarinese è di soli due punti. Al ritorno in campo i biancoazzuri raggiungono anche il +13 di massimo vantaggio.



I Titani sono in controllo della sfida e dopo il terzo quarto sono avanti 80-68. Nell'ultimo quarto la Moldavia mette qualche punto in più ma alla sirena di chiusura fa festa San Marino 90-82.



