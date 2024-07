EUROPEI U16 DIVISION C Basket: San Marino battuto all'esordio 72-53 dall'Armenia

Agli Europei under 16 Divisione C in Albania, la nazionale di San Marino inizia con una sconfitta per 72-53 contro i pari età dell'Armenia. La squadra di coach Stefano Rossini soffre la partenza degli avversari per poi ristabilire la parità a metà quarto, prima dell'allungo armeno che chiude 19-9. Buon secondo quarto sammarinese giocato con grande determinazione. All'intervallo lungo l'Armenia è avanti 32-23. Nel secondo tempo San Marino non riesce ad accorciare e l'Armenia resta sempre in controllo della partita che si chiude 72-53. Federico San Martini segna 14 punti, Gianluca Tura 8. Titani già in campo domani quando sfideranno Gibilterra.

