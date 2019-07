Basket: San Marino U18 batte Gibilterra

Pronto riscatto della Nazionale Sammarinese under 18 di basket che nella seconda partita degli Europei U18 divisione C in corso ad Andorra. La squadra guidata dal ct Massimo Padovano ha battuto i pari età di Gibilterra 72-49. Ottimo contributo di Tommaso Felici con 23 punti e 16 rimbalzi. Domani la nazionale del Titano osserverà il turno di riposo per tornare in campo mercoledì contro l'Armenia.