Basket, serie A: verso la fine del campionato?

Basket, serie A: verso la fine del campionato?.

in serie A di basket prende forma l'ipotesi della conclusione del campionato. Possibilità che troverebbe il favore sempre di più società che preferirebbero la non assegnazione del titolo 2020, sacrificando quindi la seconda parte di questo campionato per non comprimere la nuova stagione. Con i giocatori stranieri che hanno lasciato le rispettive squadre stanno venendo a mancare anche le condizioni tecniche per poter riprendere. Si aggiungono poi i problemi di natura economica legati a introiti pubblicitari e mancati guadagni che potrebbero portare anche a una clamorosa riduzione delle squadre nel prossima campionato da 17 a 14, con alcune squadre che chiederebbero di scendere di categoria.



I più letti della settimana: