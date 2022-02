Basket: sorteggiati i gironi delle nazionali sammarinesi

Basket: sorteggiati i gironi delle nazionali sammarinesi.

Sorteggiati i gironi dei prossimi Europei estivi. La pallacanestro sammarinese sarà protagonista con la Nazionale Senior a Malta, con quella Under 16 in Kosovo e con quella Under 18 nell’Europeo organizzato in casa, al Multieventi, tra il 24 e il 31 luglio.

EUROPEO DEI PICCOLI STATI - Senior (Malta, 28 giugno-3 luglio)

Girone B: San Marino, Gibilterra, Armenia





EUROPEO UNDER 18 DIV. C (San Marino, 24 luglio – 31 luglio)

Girone A: Monaco, Malta, San Marino, Albania, Andorra





EUROPEO UNDER 16 DIV. C (Kosovo, 12 luglio, 17 luglio)

Girone A: Albania, Malta, Kosovo, San Marino



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: