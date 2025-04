SERIE C Basket: Titani salvi e già in vacanza Vincendo in casa l'ultima di campionato con Fossombrone arriva la salvezza matematica ma non i play off per la Pallacanestro Titano

Tutto sommato è una stagione che va in archivio con il segno +. Salvezza e vacanza per la Pallacanestro Titano, che grazie alla vittoria all'ultima in regular season con Fossombrone brinda ad un nono posto che vuol dire playout evitati ma anche playoff mancati di un soffio. Il 61-52 sugli avversari certifica la permanenza in Serie C del gruppo allenato da Stefano Rossini.

Nell’ultimo match, da segnalare la prestazione straordinaria di Francesco Fusco, autore di 37 punti. Come sempre il bicchiere può essere visto in entrambi i modi: mezzo pieno: perchè i Titans sono passati da due gestioni tecniche, quella di Daniele Valentini ad inizio stagione e quella di Stefano Rossini per il restante proseguo. Un girone in cui erano presenti alcuni roster fuori portata in particolare le prime due della classe Forlimpopoli e Santarcangelo.

Per il resto i Titani se la sono giocata con tutti e con un pizzico in più di convinzione e fortuna si potevano centrare tranquillamente i play off. E qui sta il bicchiere mezzo vuoto perchè tra il nono posto centrato e salvezza, e la disputa degli spareggi è passato un filo sottilissimo. Il roster biancoazzurro ha chiuso a pari punti; 24 come Jesi che farà i play off, e Guelfo che farà i play out per questione di punteggi. Ecco perchè occorre comunque essere soddisfatti. San Marino resta in categoria era questo l'obiettivo primario di questa stagione.

