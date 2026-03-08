SERIE C Basket Titano, centrati i playoff: è 83-81 a Jesi nell'ultima in casa San Marino chiude con una vittoria le gare al Multieventi e resta quinta. Ora la pausa, poi due partite in trasferta

La Pallacanestro Titano si rialza subito e conquista, di misura, lo scontro diretto della 19^ giornata di Serie C, nell'ultima partita casalinga della propria regular season. Una vittoria che ne certifica l'accesso ai playoff. Al Multieventi, Jesi esce sconfitta 83-81, battuta di due soli punti, come quelli che separavano in classifica le due squadre prima della gara.

San Marino, quarta e desiderosa di accorciare rispetto alle posizioni più alte, ma soprattutto di mettere più margine tra sé e le inseguitrici, ha subito spalancato il gas, piazzando ben 31 punti nel primo quarto di gara contro Jesi, vinto di 6. I marchigiani, quinti, tornati in campo dopo una pausa di ben tre settimane consecutive, dovuta al doppio turno di riposo del campionato, hanno via via preso le misure ai padroni di casa, vincendo per distacco il secondo e il terzo quarto e ribaltando la situazione.

Da un vantaggio di sei punti, San Marino è così passata a uno svantaggio di 4, presentandosi all'ultimo periodo sul 61-65. Perso ancora Ugolini per cinque falli, come nella partita contro Osimo, stavolta, però, il Basket Titano ha risposto e ha ribaltato nuovamente l'incontro, trascinato dal terzetto Macina – Fusco – Felici, tutti in doppia cifra per punti segnati. Grazie a questo successo, San Marino arriva al meglio al secondo e ultimo turno di riposo del proprio campionato, utile per recuperare le energie in vista del rush finale, che prevede due partite in trasferta: la prima a Sant'Elpidio, la seconda a Pesaro con il Pisaurum.

