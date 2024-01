BASKET Basket: Titano superata in casa da Falconara 64-62 Successo in volata per i marchigiani che sbancano il Multieventi.

Un successo in volata quello di Falconara a San Marino. I marchigiani s'impongono 64-62 al Multieventi al termine di una partita molto equilibrata soprattutto nel secondo tempo. Partono meglio gli ospiti che dopo un quarto sono avanti 7 punti. Nel primo periodo Falconara piazza anche quattro triple. Ospiti ancora avanti nel secondo e in mezza fuga sul 28-19, poi una sfuriata di Gamberini vale il quasi aggancio. Il pari non si concretizza, ma a metà la gara è equilibrata (27-31). Di ritorno dagli spogliatoi la squadra ospite infila subito altre quattro triple.

Poi la grande reazione sammarinese che trova l'aggancio e il sorpasso sul 47-45. Nell'ultimo minuto i Titans sono avanti 59-57. A 35 secondi dalla sirena Pesaresi mette anche la tripla del 62-60 San Marino. Falconara conquista due rimbalzi in attacco e sull'ultimo segna Curzi subendo anche il fallo. Il libero vale il +1 ospite a 15 secondi dalla fine. I biancoazzurri sono costretti a fare fallo su Caggiula, che fa 1/ 2. I Titans provano l'ultimo tiro che si spegne sul ferro. Vince Falconara 64-62. In tabellino sono 19 i punti di Din i, 15 per Gamberini e 11 per Pesaresi. Per San Marino un ko pesante contro una squadra impegnata nella parte bassa della classifica.

