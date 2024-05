SERIE C Basket: Titans da urlo, battuto Osimo, si va alla bella Il quintetto sammarinese s'impone per 70 a 68

E' finita cosi, con l'abbraccio caloroso del pubblico del Multieventi ai propri beniamini. La Pallacanestro Titano ha battuto Osimo nella gara di ritorno delle semifinali play-off e si è guadagnata la "bella" in programma domenica alle 18sul parquet marchigiano La sfida del Multieventi è stata bella, intensa, giocata sempre sul filo del perfetto equilibrio. Osimo parte forte, vola sul +8 ma la squadra di Millina con un parziale di 12 a 0 torna immediatamente in partita e il primo quarto si chiude sul 25 pari. Il copione non cambia anche nel secondo periodo. Frigoli, Gamberini e soprattutto Macina spingono i padroni di casa sul 42 a 37 all'intervallo lungo. Ad inizio ripresa San Marino prova ad allungare ma il quintetto ospite ribatte colpo su colpo e quando suona la sirena del terzo quarto, il punteggio dice 59 a 56. Gli ultimi 10 minuti sono un mix di spettacolo, emozioni e grande sofferenza. Il solito Gamberini segna il + 5 a tre minuti dalla sirena ma Osimo in appena 70 secondi si riporta a meno 1. Il finale è a dir poco palpitante. Il quintetto ospite firma addirittura il sorpasso con il canestro in entrata dell'argentino Dubois. La partita si decide sulla palla recuperata di Frigoli che s’invola in contropiede e l’interferenza a canestro fischiata alla difesa ospite. Proteste vibranti dei marchigiani come quando sull'ultimo attacco Dubois tocca la linea laterale. Ancora proteste e fallo tecnico che manda Macina in lunetta. Il capitano non sbaglia e mette il punto esclamativo sulla vittoria sammarinese e sulla festa del Multieventi. La Pallacanestro Titano vince 70 a 68. Domenica a Osimo, si gioca gara 3 che vale la finale play-off



