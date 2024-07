Basket: troppo Kosovo per San Marino

La nazionale under 16 cede 105 a 51 nella terza partita del girone B agli Europei divisione C in corso in Albania. Avvio subito di marca Kosovo che chiude il primo quarto sul 25-8. Il punteggio si dilata all'intervallo lungo con i Titani sotto 45-20. Al rientro in campo bella reazione della squadra di Stefano Rossini che gioca un buon terzo quarto. Nell'ultima parte di gara un parziale di 36-8 permette al Kosovo di chiudere 105-51. 21 punti per Kastrati, mentre tra i Titani da segnalare i 12 di Federico San Martini.