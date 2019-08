Basket U18, San Marino ko in semifinale: 77-57 per Cipro

Si ferma in semifinale l'avventura dell'U18 di San Marino all'Europeo Division C di basket. Contro Cipro, i biancazzurrini chiudono il primo tempo sotto di 3 punti, salvo poi crollare nella ripresa: 77-57 il risultato finale, a San Marino non bastano i 15 punti, più 8 rimbalzi, di Palmieri. Ora i biancazzurrini si giocheranno il bronzo con la perdente di Albania-Monaco.