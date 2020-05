GAME OVER Basket, ufficiale la conclusione di A e A2: niente scudetto, né promozioni e retrocessioni Le Leghe dovranno indicare il prima possibile le date della partenza delle prossime stagioni: entro ottobre, chiede la FIP.

Come stabilito il 15 aprile scorso, il Consiglio federale della Federbasket ha disposto la conclusione della stagione sportiva 2019/2020 dei campionati di Serie A e di Serie A2: lo scudetto non sarà assegnato e non ci saranno né promozioni, né retrocessioni. Il presidente Petrucci ha invitato le Leghe a stabilire quanto prima le date per lo svolgimento delle gare ufficiali per la stagione 2020/2021, per poter permettere al prossimo Consiglio federale di deliberarne l'approvazione, l'indicazione data dalla FIP è quella di ripartire entro ottobre.



