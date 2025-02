RIMINI Basket under 19: reagisce a insulti razzisti, niente squalifica a giocatrice Per la Nuova Virtus Cesena, invece, 3 turni a porte chiuse. Due anni di Daspo alla madre

Basket under 19: reagisce a insulti razzisti, niente squalifica a giocatrice.

Per la giocatrice di Rimini insultata nessuna squalifica, ma una "deplorazione" per aver lasciato il campo ed essersi diretta verso una tifosa della squadra avversaria, comportamento per cui è stata espulsa, con riconoscimento dell'attenuante per aver reagito ad una grave offesa, inequivocabilmente discriminatoria e razzista.

Intanto la madre che, il 3 febbraio, ha rivolto gli insulti ha ricevuto due anni di Daspo e non potrà assistere a nessuna manifestazione sportiva.

Per la Nuova Virtus Cesena, invece, 3 turni a porte chiuse per il comportamento discriminatorio di una sua sostenitrice. Lo ha deciso il giudice sportivo Fip dell'Emilia-Romagna, dopo gli insulti razzisti rivolti di una madre a una giocatrice nel match U19 Rimini Happy Basket-Nuova Virtus Cesena del 3 febbraio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: