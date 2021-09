Basket: vincono Titano U19 e Basket 2000

Nella seconda giornata di Campionato Sammarinese di basket successi per la Pallacanestro Titano Under 19 contro i Ducks 57-48 e il Basket 2000 con CIU CIU Team 84-48. Ora appuntamento alla terza giornata del girone in programma lunedì. Ad Acquaviva si sfideranno per il primato Under 19 e Basket 2000 (19.45), poi gara tra Ciu Ciu e Ducks (21.15). Mercoledì 29 sono in programma le semifinali, domenica 3 ottobre le due finali.

