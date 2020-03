Battistini: "Gli Europei senior, posticipati a luglio"

Il Presidente della Federbasket sammarinese Damiano Battistiti in collegamento Skype - dichiara - che la federazione da lui presieduta ha accolto favorevolmente e accettato la decisione della Federbasket italiana di porre fine ai campionati dilettantistici. Battistini - ha aggiunto - che un po' di rammarico resta per l'ottima stagione disputata dalla Pallacanestro Titano, ma in questo momento - continua- al primo posto c'è la salute di atleti, staff tecnico e dirigenti. Battistini, proprio oggi, termina la quarantena obbligatoria dopo il suo ritorno da un viaggio all'estero. Questo - ha concluso - non mi ha impedito di lavorare per il bene del Basket sammarinese e tenermi in stretto contatto con la FIBA che per il momento, ci ha comunicato che potrebbero slittare tutte le competizioni in programma a giugno, nel mese di luglio. Se così fosse, significherebbe che a vincere non è solo lo sport, ma tutta la comunità, in quel caso, uscita da una pandemia globale. Questo è ciò che ci auguriamo tutti. Al momento - dichiara Battistini- non ci è stato comunicato nulla di nuovo sugli Europei under 18 division C che ospitiamo a San Marino dal 28 luglio al 2 agosto.

Questti gli appuntamenti della Federbasket : Nazionale Senior 30 giugno - 5 luglio Limerick Irlanda (posticipata). Nazionale Under 16: 16-19 luglio Pristina Kosovo (al momento confermata). Nazionale Under 18: 28 luglio - 2 agosto San Marino (al momento confermata)