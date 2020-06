Battistini: “Per Padovano è stata una sorpresa, dispiace ma non avevamo altra scelta” Porcarelli in pole per sostituirlo Il presidente della Federbasket Damiano Battistini spiega ad RTV le motivazioni che hanno portato al licenziamento di coach Massimo Padovano. Con tutta probabilità il vice di Padovano, Simone Porcarelli sarà nominato nuovo coach della Pallacanestro Titano

Questa mattina il comunicato, nel pomeriggio il Presidente della Federbasket Damiano Battistini conferma le motivazioni che hanno portato a rivedere i piani di Federazione e Società. L'esperto coach classe 1959 Massimo Padovano era stato nominato Responsabile Tecnico del Settore Giovanile il 14 luglio 2017. Per lui un contratto quadriennale che sarebbe scaduto a luglio 2021. Il 6 luglio 2018 Padovano ha assunto anche la carica di allenatore della Pallacanestro Titano.

Un doppio ruolo svolto nel migliore dei modi con i Titans, in questa stagione, lanciatissimi e fermati solo dall'emergenza sanitaria. E' evidente che la decisione della Federbasket è solo ed esclusivamente forzata da motivazioni economiche. Le due parti si sono accordate per la buona uscita. Padovano, percepiva un mensile diviso su tutti i 12 mesi, e la Federazione ha elargito il compenso fino allo scorso febbraio per poi fermarsi con lo stop dato a tutti i campionati.

Ora si pensa già al futuro. Non c'è ancora l'ufficialità ma la guida della Pallacanestro Titano sarà affidata al 30enne Simone Porcarelli. Non è da escludere che potrebbe essere sempre lui ad essere nominato anche coach della Nazionale, ma per questa nomina occorrerà attendere dicembre. La Federazione monitorerà i suoi progressi in prima squadra per poi decidere anche se affidargli la Nazionale sammarinese



